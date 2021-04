Alegeri în Bulgaria: Opoziţia îndeamnă populaţia să iasă la vot în pofida pandemiei Politicieni ai opozitiei din Bulgaria au indemnat populatia tarii sa voteze in alegerile de duminica in pofida pandemiei, pe fondul temerilor conform carora participarea va fi una scazuta, informeaza dpa.



Alegerile parlamentare au loc in Bulgaria in toiul unui al treilea val al epidemiei de COVID-19, iar procesul de votare este insotit de numeroase reguli sanitare. Alegatorii aflati in carantina pot sa voteze cu urne mobile.

Foto: (c) VASSIL DONEV / EPA In total, 6,7 milioane de cetateni sunt chemati sa-i aleaga pe viitorii 240 de membri ai Adunarii Nationale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

