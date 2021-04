Premierul bulgar in exercitiu, Boiko Borisov, a declarat joi ca renunta la mandatul de parlamentar obtinut la alegerile legislative desfasurate duminica pe lista partidului sau conservator GERB, care a castigat scrutinul, dar nu are suficient sprijin in noul legislativ pentru a forma din nou guvernul, relateaza agentia EFE.



Borisov a anuntat pe Facebook ca a informat Comisia Electorala ca renunta la mandatul si salariul de deputat, argumentand ca face acest lucru intrucat nu are nevoie de imunitate parlamentara.



Premierul conservator, care a castigat de cinci ori alegerile…