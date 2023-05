Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a afirmat marti ca oamenii si-au „confirmat” increderea in el dupa ce a condus primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica și a spus ca va obține „o victorie istorica”. In același timp, rivalul sau, Kemal Kilicdaroglu, crede ca mai poate invinge,…

- Ahmet Yener, presedintele Consiliului Electoral Suprem (YSK) din Turcia, a confirmat oficial luni ca niciun candidat nu a obtinut o majoritate de peste 50 la suta din voturi la alegerile prezidentiale de duminica, astfel ca un al doilea tur de scrutin va fi organizat la 28 mai 2023 intre primii doi…

- In ajunul alegerilor decisive pentru Turcia, presedintele Recep Tayyip Erdogan, care isi simte pozitia mai amenintata ca niciodata, si-a mobilizat sambata sustinatorii din Istanbul cu o rugaciune finala la Hagia Sofia, in timp ce Kemal Kilicdaroglu a adus un omagiu la Ankara

- Potrivit Reuters, Muharrem Ince, unul dintre cei patru candidați la alegerile prezidențiale din Turcia, a anunțat astazi ca se retrage din cursa. Ince era unul dintre cei patru candidați la prezidențiale, alaturi de Erdogan, principalul sau adversar Kemal Kilicdaroglu și Sinan Ogan. Un sondaj recent…

- Presedintele islamist al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a insultat duminica pe principalul sau rival in alegerile de duminica viitoare, social-democratul Kemal Kilicdaroglu, numindu-l „betiv” si „necredincios”.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat posibila participare pe 27 aprilie a omologului sau rus Vladimir Putin la ceremonia de incarcare a combustibilului nuclear de la centrala nucleara turca Akkuyu, informeaza agenția turca Anadolu, citata de Interfax.ru . „Primul pas va fi facut la centrala…