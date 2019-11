In aprilie, presedintele Abdelaziz Bouteflika a fost fortat sa demisioneze la presiunile protestelor stradale si a armatei influente. De atunci, demonstratiile au continuat in aceasta tara din nordul Africii, pentru a cere plecarea altor oficiali ai regimului Bouteflika si o schimbare radicala a sistemului politic al Algeriei inainte de organizarea alegerilor.



Vineri, mii de oameni au iesit din nou pe strazi, respingand in mod energic planul de a fi organizate alegeri in conditiile in care aceleasi persoane se afla in continuare la putere.



Lista finala a celor cinci candidati…