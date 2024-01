Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din populația lumii va fi chemata la urne in 2024, vor fi alegeri prezidențiale in 30 de state și legislative in alte 20. Romania va avea patru tururi de scrutin – alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Conform calculelor AFP, 49% din populația planetei va fi chemata…

- Ucraina a condamnat, sambata, cu fermitate planurile Rusiei de a organiza alegeri prezidentiale in primavara anului viitor pe teritoriul ocupat, angajandu-se sa ii puna sub acuzare pe toti observatorii trimisi sa le monitorizeze, transmite Reuters, potrivit News.ro.

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Romania TV, ca liderul AUR, George Simion, nu ar merita sa intre in finala prezidențiala.„Nu cred ca merita Simion sa fie in turul 2 pentru cea mai inalta funcție in statul roman”, a declarat Ciolacu. La remarca realizatorului emisiunii,…

- Vesti proaste pentru Romania de la Amsterdam. Geert Wilders, un controversat politician de extrema dreapta, care vrea iesirea tarii din blocul comunitar, a castigat alegerile legislative. Cunoscut si drept „Donald Trump al Olandei”, a cerut in repetate randuri ca țara noastra sa nu fie primita in Spațiul…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, iși intensifica vizitele in Romania și in alte țari europene in tandem cu consolidarea discursului sau prezidențiabil in contextul in care in 2024 au loc patru randuri de alegeri, inclusiv prezidențiale. Cele mai recente sunt vineri, cand Geoana merge…

- Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, a adoptat miercuri o lege care restrange accesul mass-media la așa-zisul scrutin prezidențial din martie 2024, la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie confirmat pentru un nou mandat de „președinte”.

- Astazi au loc alegeri parlamentare in Polonia, ale caror rezultate pot determina cursul viitor al țarii in cadrul UE și in sprijinirea Ucrainei. Secțiile de votare din Polonia s-au deschis la ora 8 a.m. și vor ramine deschise pana la ora 22:00. Polonezii aleg 460 de deputați și 100 de senatori pentru…

- Președintele sirb Aleksandar Vucic a anunțat vineri ca va convoca alegeri parlamentare anticipate pentru 17 decembrie. El a facut aceasta declarație la televiziunea sirba, citata de RTS, scrie "Adevarul European". Aceste alegeri vor fi deja al treilea scrutin pentru sirbi in trei ani și jumatate. Vucic,…