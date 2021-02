Alegerea viceprimarilor de Piatra, la loc comanda?

Stiri pe aceeasi tema

- ■ Stefan Bocancea a contestat fara folos privarea de libertate ■ el a fost arestat pentru tentativa de omor si distrugere ■ barbatul a aruncat in aer camera in care era si fiul de 7 ani, minorul fiind ranit ■ Pietreanul care a provocat o explozie in apartamentul in care se afla cu fiul lui […] Articolul…

- ■ la Neamt rata de infectare este de 1,21 la mia de locuitori ■ la nivel national, in ultimele 24 de ore au fost raportate 79 de decese ■ Pana pe 10 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 752.482 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 698.534 de pacienți au…

- ■ fapta a avut loc in aprilie 2018, la Poienari ■ victima a suferit leziuni vindecabile in 65 - 75 de zile de ingrijiri medicale, ce i-au pus viata in pericol ■ partea vatamata cere de la agresor 50.000 de lei ■ Petrecerea a doi tineri care si-au legat destinele in urma cu ceva vreme […] Articolul Tentativa…

- ■ grupul „pucistilor“ il pun la zid pe Ludovic Orban, pe care-l acuza ca, din interese pur personale si de grup, ar fi tradat interesele partidului ■ fostul premierul s-ar fi inconjurat numai de persoane obediente, pe care le-a sustinut in diverse functii ■ Luptele interne pentru putere in PNL par a…

- ■ actiunea de protest a avut loc pe 12 ianuarie, fiind organizata de Uniunea Judeteana Sanitas Neamt ■ principalele revendicari vizeaza aplicarea prevederilor Legii salarizarii, stabilirea sporului de conditii prin raportare la salariul de baza aflat in plata, acordarea stimulentului de risc salariatilor…

- ■ actiunea de protest va avea loc marti, 12 ianuarie, intre orele 12- 13 ■ in aceeasi zi ar urma sa se intruneasca si Comisia de dialog social la nivelul Prefecturii ■ una dintre principalele revendicari vizeaza aplicarea majorarilor prevazute de Legii salarizarii, ce au fost blocate prin OUG 226/30…

- ■ „Omul soselelor“ a reusit sa puna in practica ideea unui original concurs in care au fost votate cele mai frumoase soferite de TIR ■ ele practica aceasta meserie prin Europa ■ cea mai atragatoare dintre ele a fost votata Diana Stoian, din Bicaz Chei ■ Ilie Matei, alias „Omul Soselelor“, cel care a…

- ■ intreruperile de energie electrica se vor face doar luni, marti si miercuri ■ este vorba de Roman si citeva localitati din zona ■ In saptamana 21-27 decembrie compania Del Gaz Grid, punctul de lucru Roman, are planificate intreruperi ale energiei electrice doar timp de trei zile, motivat, evident,…