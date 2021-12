Angela Merkel va parasi funcția de cancelar al Germaniei la inceputul saptamanii viitoare, iar joi seara va avea loc o ceremonie militara in onoarea ei, cu muzica aleasa chiar de cea supranumita „Mutti”. Unul din cantecele cerute de actualul premier german este hitul punk „Du hast den Farbfilm vergessen”, interpretat de Nina Hagen in anii ’70, relateaza BBC News . Ceremonia militara, cunoscuta sub numele de „Groser Zapfenstreich” („Grand Tattoo”), reprezinta o tradiție pentru personalitațile politice germane care pleaca din funcție. Dupa cei 16 ani petrecuți ca lider, Angela Merkel va avea parte…