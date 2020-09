Alegătorii stau la coadă pentru a vota. Cum au decurs alegerile în prima jumătate a zilei (FOTO) Romanii experimenteaza pentru prima data alegerile pe timp de pandemie. Cu masuri de siguranța sporite și reguli stricte, alegatorii au fost nevoiți sa aștepte la cozi pentru a-și exprima dreptul electoral. Chiar daca sunt reguli simple de respectat in ziua votului, precum dezinfectatul mainilor, pastrarea distanței și purtatul maștii, intreaga organizare a procesului electoral a insemnat un efort pentru autoritați. Ei bine, anul acesta din cauza masurilor speciale care au fost luate ținand cont de contextul epidemiologic actual, cetațenii care au mers la urne pentru a-și alege pentru urmatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

