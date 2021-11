ALE lansează Răul care-mi face bine ALE lanseaza „Raul care-mi face bine”, o piesa compusa alaturi de Baladda Records, ce descrie prin versuri starile apasatoare ce apar atunci cand un cuplu este blocat intr-o relație toxica. Daca pana acum ALE și-a obișnuit publicul cu piese fun, pline de optimism, de aceasta data artista alege sa surprinda cu o poveste inspirata din viața ei și spera ca va ajunge la cat mai multe inimi. „Aceasta piesa descrie perfect starea relațiilor toxice. Stari prin care mulți dintre noi am trecut macar o data, iubire – razboi, dragoste și ura, iertare – razbunare. Se intampla sa ne complacem in relații de… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

