Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a intors cu materialul „Intro”, Logic a revenit inca o data cu noul single „Get Up”. Dupa „Intro”, a urmat cu compilația sa de single-uri din mixtape-urile sale Young Sinatra, apoi a lansat „Vaccine” și acum „Get Up”. Acestea fiind spuse, aștept parerile voastre! Enjoy!

- Simona Ruscu lanseaza cel mai nou single “Ce ți-aș spune”, in colaborare cu Sean Norvis, in rol de compozitor, piesa fiind produsa de Norvis Music, iar de versuri s-a ocupat chiar artista. “Ce ți-aș spune” este o piesa care te pune pe ganduri și care va face parte din urmatorul album de muzica al…

- Dimitri`s Bats lanseaza azi “Titanic” – un nou single de pe viitorul material de studio al trupei. “Titanic” este o poveste de dragoste, care s-a stins in timp, mai putin pentru protagonist, a carui dorinta “still goes on”, insa singurele momente cand isi mai poate reintalni dragostea este atunci cand…

- „Paranoid”, al doilea single de pe EP-ul „EXhibition of a heartbreak”, lansat de Rian Cult in aceasta toamna, evidențiaza importanța recaștigarii increderii de sine, indiferent de prejudecațile celor din jur. Melodia este al doilea single de pe albumul de debut, pregatit de lansare in aceasta toamna.…

- Probabil primul star YouTube al Romaniei, Lucia, a lansat azi, 28 mai, piesa “Who” insoțita de un videoclip. Este primul single de pe urmatorul EP de studio al artistei, IMMERSIA, programat pentru lansare in toamna acestui an.Coperta single-ului “Who” este realizata de Matei Bacanu (@unmatei) și prinde…

- Lucia lanseaza piesa ”Who”, primul single de pe urmatorul EP de studio al artistei, IMMERSIA, programat pentru lansare in toamna acestui an. Videoclipul este regizat, filmat și editat de Raluca Margescu. ”Nascuta pe parcursul unui an din intalnirea dintre un demo instrumental de care m-am indragostit,…

- Dupa ce a lansat „Gelozia”, primul single din cariera muzicala, Francesca schimba cursul poveștii și lanseaza „Animal”, o piesa cu ritmuri caliente și versuri in limba spaniola ce-ți raman intiparite in minte. Clipul o prezinta pe artista ca o adevarata Venus și ne arata o alta latura a Francescai –…

- Emoții transpuse in note muzicale precum o declarație de dragoste pusa pe portativ: direcția 5 și Flavius Teodosiu lanseaza „Is There Someone Loving You”, o frumoasa balada de dragoste in care saxofonul este instrumentul cheie. Compusa de catre Marian Ionescu, piesa este insoțita de un videoclip misterios…