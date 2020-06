Stiri pe aceeasi tema

- ALDE, partidul condus de Calin Popescu Tariceanu, cere explicații de la Guvernul PNL cu privire la resursele financiare prevazute pentru majorarea pensiilor cu 40%, in contextul in care, la nivel public, guvernanții s-au imprumutat, prin ministerul de Finanțe, zeci de miliarde pentru combaterea…

- Legea care prevede majorarea pensiilor publice de la 1 septembrie Foto: Arhiva/UN Photo Legea care prevede majorarea pensiilor publice de la 1 septembrie creaza probleme de sustenabilitate bugetului pentru urmatorii doi ani și atât instituțiile financiare internaționale, cât și…

- Ministrul finanțelor, Florin Cițu, a abordat, marți, problema legata de majorarea pensiilor cu 40% incepand cu data de 1 septembrie. Acesta a anunțat ca va prezenta mai multe scenarii de lucru in interiorul Guvernului. “La Ministerul Finanțelor lucram cu mai multe scenarii. Voi prezenta aceste scenarii…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu a vorbit duminica seara, la Digi 24 despre creșterea pensiilor din toamna. Intrebat daca pensiile se vor majora din tomana, așa cum prevede legea acesta a oftat inițial apoi a declarat ca nu știe și ca nu s-a discutat inca daca masura maririi pensiilor va fi…

- Majorarea pensiilor din toamna este o decizile politica pe care trebuie sa o ia Guvernul, a declarat ministrul Finantelor, Florin Cîțu, duminica seara la Digi24. "Dar în acest moment, acel capitol de cheltuieli are alocate sumele respecitive", mai spune ministrul.Întrebat…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a prezentat miercuri prima rectificare bugetara din acest an. El declarat ca Guvernul „in niciun caz” nu va creste taxe anul acesta. El a precizat ca majorarea pensiilor cu 40% ramane prevazuta in buget. „In niciun caz nu vom creste taxe in acest an. Lectia principala…

- Biroul Executiv (BEx) al PRO Romania s-a reunit, online, luni, 13 aprilie, pentru a dezbate și adopta poziția partidului in raport cu prelungirea starii de urgența, inființarea unei comisii parlamentare de ancheta privind achizițiile publice in domeniul sanatații, masurile de șomaj tehnic și de diminuare…

- CARAȘ-SEVERIN – Biroul Executiv (BEx) al PRO Romania a decis ca parlamentarii partidului vor vota prelungirea starii de urgența, doar in condițiile in care Guvernul va adopta anumite masuri! BEx PRO Romania s-a reunit, online, luni, 13 aprilie, pentru a dezbate și adopta poziția partidului in raport…