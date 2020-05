Stiri pe aceeasi tema

- ALDE a transmis joi ca trebuie sa se stie adevarul despre ''operatiunile de trimitere a romanilor" la munca in strainatate si asteapta ca o parte dintre raspunsuri sa fie aflate in cadrul comisiei parlamentare de ancheta pe aceasta tema. "Mai intai a fost sunat presedintele Iohannis de Angela…

- La ora actuala, continentul european platește cel mai greu tribut virusului SARS-CoV-2, numarand aproape doua treimi din cele 164.000 de decese inregistrate in intreaga lume. Cifrele, desprinse parca din statisticile celui de-al doilea Razboi Mondial, vorbesc de la sine. Italia numara 23.660 de morți,…

- Valul de romani, care a revenit in țara din zone considerate „roșii de coronavirus”, a adus, cu sine, și oameni certați cu legea, cu preocupari infracționale in Spania, Italia, Marea Britanie etc. Oficiali din Poliția Romana au declarat, in exclusivitate pentru evz.ro, ca autoritațile romane se așteptau…

- Romanii din diaspora sunt și ei loviți de coronavirus, cateva zeci au murit, iar sute sunt bolnavi.In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 696 de cetațeni…

- "In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 196 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 105 in Spania,…

- Declarații dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19 În ultimele 24 de ore au fost investigate 280 de probe dintre care 55 s-au dovedit a fi pozitive. Cele mai multe cazuri confirmate astazi sunt în mun. Chișinau - 13, în…

- De la inceputul epidemiei cu noul coronavirus și pana la acest moment au decedat 11 cetațeni romani aflați in strainatate - 8 in Italia, 2 in Franța și unul in Marea Britanie. In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice…

- "Premiul european Coudenhove-Kalergi 2020 va fi acordat excelentei sale, domnul Klaus Werner Iohannis, Presedintele Romaniei, in 4 martie 2020, in Bucuresti. Membrii Societatii Europene Coudenhove-Kalergi au decis in data de 31 octombrie 2019 sa dea acest premiu presedintelui Iohannis pentru meritele…