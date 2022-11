ALDE a redevenit partid parlamentar Deputatul Nicolae Roman, ales in circumscripția electorala nr. 10 din județul Buzau, a anunțat de la tribuna Camerei Deputaților inscrierea sa in Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE). Astfel, potrivit unui comunicat remis presei de ALDE, partidul va avea reprezentare in Parlament, chiar daca deputatul va activa ca independent. „Atunci cand am intrat in politica […] Articolul ALDE a redevenit partid parlamentar apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

