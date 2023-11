Stiri pe aceeasi tema

- Tanar prins drogat la volan, pe o strada din Alba Iulia. Un alt șofer, depistat sub influența alcoolului, in Baia de Arieș Un șofer de 22 de ani din Alba Iulia a fost depistat de polițiști, in timp ce conducea sub influența drogurilor, pe o strada din oraș. Un alt șofer a fost prins baut la volan, luni…

- Doi șoferi prinși la volan sub influența alcoolului la Alba Iulia. Altul, testat pozitiv pentru droguri Doi șoferi din Alba sunt cercetați de polițiști dupa ce au fost depistați in trafic in timp ce conduceau sub influența bauturilor alcoolice, in Alba Iulia. Un alt șofer de 23 de ani a fost prins la…

- La data de 20 octombrie 2023, in jurul orei 17.30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 41 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Nazareth Illit din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- Astazi, 27 septembrie a.c., politistii rutieri au depistat un barbat, de 20 de ani, ce conducea autoturismul pe bulevardul Tomis, din municipiu, avand suspendata exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, pentru perioada in curs. In urma testarii cu aparatul drugtest, au reiesit…

- Probleme pe strazile din Alba, in acest weekend: Șoferi beți la volan, in Abrud și Teiuș. Ce s-a intamplat in Alba Iulia și Sebeș Mai mulți șoferi au fost descoperiți beți la volan, de polițiștii din Alba, in acest weekend, pe strazile din județ. Unul dintre ei chiar a provocat un accident rutier pe…

- La data de 11 septembrie 2023, in jurul orei 00,30, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Al. I. Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 28 de ani, ar fi condus un autoturism si ar fi pierdut controlul directiei, rasturnandu se in afara partii carosabile. Sambata, 9 septembrie 2023, in jurul orei 13.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire…

- La data de 7 septembrie 2023, in jurul orei 18.40, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 66 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…