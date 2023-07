Stiri pe aceeasi tema

- Primul zbor comercial al companiei de turism spatial Virgin Galactic a ajuns joi in spatiu, a anuntat compania fondata de miliardarul Richard Branson. Este o etapa importanta pentru aceasta companie, noteaza AFP.Compania, fondata in 2004, ajunsese deja de cinci ori in spatiu, dar pana acum doar cu…

- Utilizatorii de internet il critica pe miliardarul Richard Branson, a carui companie, Virgin Galactic, a deschis inscrierile pentru un zbor spațial comercial, la mai puțin de o saptamana dupa tragedia submersibilului Titan, relateaza Business Insider.

- Compania de turism spațial a lui Sir Richard Branson, Virgin Galactic , a anunțat ca va lansa primul sau zbor comercial inainte de sfarșitul acestei luni. Zborurile sunt concepute pentru a le oferi pasagerilor priveliști din spațiu și pentru a le permite sa experimenteze imponderabilitatea. O calatorie…

- In aceasta luna vom intra intr-o noua etapa a calatoriilor cosmice, deoarece Virgin Galactic va incepe zborurile spatiale comerciale de pe 27 iunie. Un al doilea zbor are loc in august. Dupa ani de dezvoltare, Virgin Galactic e gata de zbor pentru clientii care au platit. Compania a confirmat ca primul…

- Institutul de Tehnologie din California are vești importante pentru energia din spațiu. Cercetatorii de la aceasta universitate au transmis energie solara din spațiu pe Pamant fara niciun fir - și spun ca este o premiera, noteaza gizmodo.com.Experimentul face parte din Proiectul de energie solara…

- Disponibilizarile, care vor include atat angajati directi BT, cat si lucratori terti, vor marca o reducere cu 31-42% a personalului companiei. ”Continuand sa construim si sa ne conectam in forta, sa digitalizam modul in care lucram si sa ne simplificam structura, pana la sfarsitul anilor 2020 BT Group…

- Compania de turism spatial Virgin Galactic a anuntat luni reluarea zborurilor suborbitale cu o misiune ce va avea loc la sfarsitul lunii mai si care va avea la bord patru angajati ai companiei, urmand ca zborurile comerciale sa fie reluate la sfarsitul lui iunie, transmite AFP. Misiunea Unity 25 va…

- Compania aeriana FLYONE anunța despre lansarea unei noi curse avia din Chișinau catre Munchen . Zborul de lansare va fi la data de 28 iunie 2023, iar biletele pot fi achiziționat deja la un preț care incepe de la 83 Euro.