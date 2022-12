Alcool de contrabandă găsit în mașina unui bărbat, la Cahul Ofițerii Directiei „Sud” a INI, cu suportul angajaților Direcției Patrulare „Sud” a INSP, la intrare in orașul Cahul, au stopat un automobil condus de un barbat de 39 de ani. Intrebat de polițiști ce transporta in mașina, șoferul a declarat ca produse alimentare in asortiment. Dupa ce au verificat automobilul, polițiștii au descoperit bauturi alcoolice, in lipsa documentelor ce ar demonstra Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

