Albeștii de Argeș: 7 km de asfalt! Albeștii de Argeș: 7 km de asfalt! Cu 60% din proiectul de modernizare a drumurilor comunale finalizat, comuna Albeștii de Argeș se situeaza in top in ceea ce privește implementarea obiectivelor de investiții derulate prin Programul „Anghel Saligny”. Lista finanțarilor obținute in acest an din diferite surse externe este considerabila. ”Din 11 km cat prevede […] Articolul Albeștii de Argeș: 7 km de asfalt! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

