- Procurorii au pornit urmarirea penale dupa ce avocatul poporului a prezentat recent raportul pe marginea incidentului din 27 octombrie 2022M la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru. Acuzatorii de stat susțin ca nu au știut despre faptul ca mai mulți pacienți au fost loviți de catre angajații…

- Trecere de pietoni in mijlocul unui camp. Se intampla in județul Iași, unde marcajul proaspat leaga doua terenuri agricole. Nu sunt trotuare in zona și u sunt drumuri care sa se intersecteze cu cel principal. Autoritațile locale au, totuși, o explicație. Reabilitarea drumului județean din comuna ieșeana…

- Un baraj dintr-o localitate din Dolj s-a rupt. Sute de hectare de teren au fost inundate, iar drumul din zona este blocat din cauza apei care s-a revarsat. Prefectura a convocat Comitetul pentru Situații de Urgența.

- Bunuri de peste 1,4 milioane de lei au fost sechestrate de Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), din cadrul CNA, in baza delegațiilor procurorilor, saptamina trecuta. Printre acestea se numara 112 terenuri agricole și un cont bancar, sechestrate intr-un caz de abuz de serviciu, de…

- Mai multe gospodarii, 100 de hectare de terenuri agricole dar si drumuri comunale sau judetene au fost inundate in comuna aradeana Varadia de Mures, dupa ce parauri din zona si Valea Stejar s-au revarsat din cauza precipitatiilor abundente din ultimele 48 de ore. Fii la curent cu cele mai noi…

- Aproximativ 530 de hectare de terenuri agricole au fost inundate de raul Crisul Alb pe raza comunelor Vata de Jos si Baia de Cris, situatia din teren fiind evaluata, luni, de prefectul judetului Hunedoara, Calin Marian, si de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Fii…