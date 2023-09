Albania U21 și Romania U21 joaca azi, de la 19:30. Acesta e primul meci al elevilor lui Daniel Pancu in preliminariile EURO 2025. Albania a debutat pe 8 septembrie cu o victorie in grupa, 2-1 cu Armenia, in deplasare. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena. Din grupa mai fac parte Elveția, Finlanda, Muntenegru și Armenia. Pentru aceste preliminarii sunt eligibili toți jucatorii nascuți incepand cu data de 1 ianuarie 2002. ...