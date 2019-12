Albania, lovită de un nou cutremur. Epicentrul a fost lângă capitală, oamenii sunt îngroziţi Cutremurul de joi s-a produs la ora locala 17.03 (ora 18.03, ora Romaniei). Potrivit presei de la Tirana, a fost al saselea cutremur care s-a simtit in Albania in ultimele 72 de ore. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 26km V de Tirana, 134km SV de Prizren, 170km V de Skopje (Macedonia), 194km SV de Pristina (Muntenegru), 219km NE de Taranto (Italia), 226km E de Bari (Italia), 286km S de Sarajevo (Bosnia-Hertegovina), 288km SV de Nis, 298km V de Salonic (Grecia). Stire in curs de actualizare. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

