- Cel putin 52 de scoli si gradinite din Albania au suferit pagube importante in timpul cutremurului violent din 26 noiembrie si nu mai pot fi utilizate, a anuntat duminica ministrul albanez al Educatiei si Sportului si Tineretului, Besa Shahini.

- Cel putin 52 de scoli si gradinite din Albania au suferit pagube importante in timpul cutremurului violent de la 26 noiembrie si nu mai pot fi utilizate, a anuntat duminica ministrul albanez al Educatiei si Sportului si Tineretului, Besa Shahini, citat de agentia Xinhua, potrivit Agerpres.In…

- Echipele de salvare care cauta sub ruine dupa puternicul cutremur din Albania au gasit alte 10 cadavre, ceea ce face ca numarul total al persoanelor decedate în urma catastrofei sa ajunga la 40, a anunțat joi Ministerul Apararii, relateaza AFP. Seismul de magnitudine 6,4, cel mai puternic…

