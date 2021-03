Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de polițiști din Alba participa la o campanie de donare de sange, organizata in contextul ”Zilei Poliției Romane, 25 martie”. Perioada dificila pe care o traverseaza omenirea din cauza pandemiei de coronavirus ne obliga la solidaritate. Aniversarea Poliției Romane se desfașoara, pentru al doilea…

- Zeci de polițiști din Alba participa la o campanie de donare de sange, organizata in contextul „Zilei Poliției Romane, 25 martie”. Perioada dificila pe care o traverseaza omenirea din cauza pandemiei de coronavirus ne obliga la solidaritate. Aniversarea Poliției Romane se desfașoara, pentru al doilea…

- Doua fete, de 9 si 11 ani, din localitatea Cumpana, sunt cautate de familii si de politisti dupa ce, vineri dupa-amiaza, ar fi iesit la joaca pe strada si au disparut, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, anunța AGERPRES. Conform IPJ, lucratorii Postului de Politie…

- Un barbat de 30 de ani, din Deva, a fost retinut de politisti fiind acuzat de spalare de bani si trafic de mercur, el fiind suspectat si de detectii si sapaturi neautorizate in situri arheologice datand din epoca bronzului si din perioada romana, a informat duminica Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un tulcean care si-a dat disparut copilul, in varsta de opt ani, a fost sanctionat cu avertisment de politisti, din cauza ca nu si-a supravegheat copilul in timp ce acesta se juca. Barbatul si-a dat disparut copilul vineri, in jurul orei 17.15, iar in urma sesizarii toate patrulele de ordine publica…

- Un barbat care descarca ingrasamant chimic dintr-un vagon in gara din municipiul Sebes a murit joi dupa ce a cazut din acesta si s-a lovit la cap, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. In varsta de 46 de ani, barbatul, domiciliat in localitatea Bucerdea Granoasa, lucra la…

- Un barbat din judetul Mures a fost prins de politisti la scurt timp dupa ce a sustras un laptop si incarcatorul acestuia din chilia unui lacas de cult din municipiul Aiud, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES,…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) si Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) au demarat o actiune comuna pentru verificarea modului de utilizare a tichetelor social acordate de stat prin Programul "Masa calda", dupa ce au existat informatii privind tranzactionarea acestora pe piata neagra,…