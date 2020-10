Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de sinucidere a unui adolescent de 17 ani din județul Alba a fost semnalata polițiștilor locali de Interpol Washington, anunța MEDIAFAX.Inspectoratul de Poliție Județean Alba a fost anunțat, duminica, prin Centrul de Cooperare Polițieneasca – Biroul Interpol, ca Interpol Washinton…

