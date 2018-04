Stiri pe aceeasi tema

- Aventura sorgului a inceput in noiembrie 2016 la București, odata cu primul Congres European al Sorgului – un act fondator pentru un domeniu de producție care dispune de un potențial real și al carui țel este formarea unui sector european al sorgului. Retrospectiva ultimelor 15 luni: ce s-a realizat…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat.Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat marti, la Brasov, conferinta internationala cu tema ”Constientizarea comunitatilor europene cu privire la importanta imbunatatirii politicilor in domeniul bioenergiei”, eveniment la care participa experti din domeniul bioenergiei si valorificarii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Premierul Pavel Filip a vizitat astazi Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin Moldova 2018”. Evenimentul a reunit peste 90 de vinificatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Georgia, Belarus, Azerbaidjan, Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Spania și Canada.

- Romania, pe primul loc in Europa la cazurile de rujeola in 2017. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, țara noastra a avut in 2017 peste 5.500 de imbolnaviri, cel mai mare numar din Europa. Potrivit raportului OMS, Romania a avut cele mai multe cazuri de rujeola din Europa in 2017,…

- Simona Halep se mentine pe locul 2 WTA, cu 7.965 de puncte, la 45 de puncte de liderul WTA, daneza Caroline Wozniacki. Halep va redeveni, saptamana viitoare, numarul 1 mondial, dupa ce Wozniacki va pierde cele 585 de puncte obtinute anul trecut in finala turneului de la Dubai. Mihaela Buzarnescu…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…