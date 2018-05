O fosta angajata a CEC Bank - Agentia Zlatna acuzata ca a delapidat milioane de lei si sute de mii de euro a fost condamnata luni de Curtea de Apel (CA) Alba Iulia la 5 ani si 6 luni inchisoare, dupa ce la Tribunalul Alba primise 3 ani de inchisoare.



CA Alba Iulia a admis apelurile declarate de procurori si partea civila CEC Bank SA impotriva sentintei penale pronuntate de Tribunalul Alba in noiembrie 2017, a desfiintat in parte hotararea atacata si, in rejudecare, a majorat pedeapsa aplicata inculpatei.



Din pedeapsa de 5 ani si 6 luni inchisoare, instanta a decis ca Elenei…