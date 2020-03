La data de 1 martie 2020, in jurul orei 15.30, pe DN 1, in afara localitații Lopadea Veche, județul Alba, un tanar de 21 de ani, din localitatea Radești, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța corespunzatoare in mers și a intrat in coliziune cu autoturismul din fața sa, condus de un barbat, de 58 de ani, din Aiud. Acesta din urma a fost proiectat ulterior in alt autoturism, care circula regulamentar din sensul opus de mers.In urma accidentului, doua femei, cu varste de 89 și 55 de ani, pasagere in cel de-al doilea autoturism, au suferit leziuni corporale și au fost transportate…