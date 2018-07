Stiri pe aceeasi tema

- Joi incepe cel mai important eveniment dedicat folclorului național și internațional la Aiud. Timp de trei zile, pe scena festivalului vor urca 9 ansambluri folclorice din Albania, Bosnia, Bulgaria, Cehia, Columbia, Grecia, Muntenegru, Turcia și Ucraina. Alaturi de aceste ansambluri, publicul aiudean…

- PROGRAMUL FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR AIUD 26 – 28 IULIE 2018. LOCUL DE DESFAȘURARE: PIAȚA DR. CONSTANTIN HAGEA. JOI – 26.07.2018 – ora 18:00 – parada portului popular: Primaria Municipiului Aiud – strada Sergent Hațegan – strada Ion Creanga – cartierul Micro – strada Stadionului (fosta…

- Au mai ramas trei zile pana la debulul celei de-a VIII-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor de la Aiud. In acest an locul de desfașurare va fi in Piața Dr. Constantin Hagea, iar programul este urmatorul: JOI – 26.07.2018 – ora 18:00 – parada portului popular: Primaria Municipiului Aiud…

- In perioada 26 – 28 iulie 2018, in Piața „Dr. Constantin Hagea” din municipiul Aiud, se va desfașura cel mai important eveniment dedicat folclorului național și internațional. Timp de 3 zile, pe scena festivalului vor urca 9 ansambluri folclorice din urmatoarele țari: Albania, Bosnia, Bulgaria, Cehia,…

- In perioada 26 – 28 iulie 2018, in Piața „Dr. Constantin Hagea” din municipiul Aiud, se va desfașura cel mai important eveniment dedicat folclorului național și internațional. Timp de 3 zile, pe scena festivalului vor urca 9 ansambluri folclorice din urmatoarele țari: Albania, Bosnia, Bulgaria, Cehia,…

- Petre Apostol Unul dintre jucatorii echipei de volei Tricolorul LMV Ploiesti a avut parte de un program incarcat de la finalul sezonului competitional la nivel de club. Ovidiu Darlaczi, sosit in vara trecuta la echipa campioana, a fost prezent in cadrul lotului national de la categoria U20, fiind chiar…

- Artisti si ansambluri folclorice din Romania si alte opt tari vor participa, in perioada 6 - 8 iulie, la Brasov, la a XII-a editie a Festivalului International de Folclor ''Garofita Pietrei Craiului'', eveniment care promoveaza traditiile si diversitatea culturala, oferind publicului…

- Primaria Capitalei, prin creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti, organizeaza, in perioada 29 iunie - 1 iulie 2018, cea de-a XII-a editie a Festivalului International de Folclor "Muzici si Traditii in Cismigiu", eveniment care face parte din seria proiectelor organizate…