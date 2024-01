Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a reluat astazi pregatirea pentru a doua parte a sezonului de Liga a II-a. Reunirea lotului a avut loc la stadionul „Ștefan Dobay”, de unde echipa s-a deplasat la Covaci, pentru primul antrenament al anului. La reunire au fost prezenți mai mulți jucatori noi, cei mai mulți dintre ei sosiți…

- CSC Dumbravita a anuntat astazi prima achizitie pentru partea a doua a sezonului. Divizionara secunda l-a „repatriat” pe Razvan Morariu, fundas dreapta care a evoluat ultima data la NK Fuzinar, in Slovenia. Morariu (22 ani) a mai jucat la dumbraviteni, dar in Liga a III-a, in urma cu doi ani si jumatate.…

- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc a invins-o cu scorul de 2-0 in deplasare pe Gloria Buzau, vineri, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii a II-a de fotbal. Golurile au fost reusite de Richard Jelena, in minutul 26, si Bence Pinter (43). FK Csikszereda Miercurea Ciuc a acumulat 22 de puncte si este pe…

- CSC Dumbravița se desparte de anul 2023 in cadere, suferind in aceasta seara cea de-a treia infrangere la rand in Liga 2. A fost 2-0 pentru gazdele de la FC Argeș, intr-un meci practic fara istoric disputat la Mioveni. Hotarati sa mai scape de emotiile locului ocupat inaintea partidei – 16, alb-violetii…

- Timisenii pregatiti de Cosmin Stan de afla pe o panta ascendenta dupa startul bun de sezon in Liga 2. CSC Dumbravita a fost invinsa astazi de Gloria Buzau, scor 0-1, in urma unei greseli a portarului Catalin Trifon. Kamil Wiktorski a semnat reusita oaspetilor, cea care a provocat primul esec acasa pentru…

- CSC Dumbravita se pregatește de ultimul joc oficial organizat pe arena „Ștefan Dobay” in anul 2023. In etapa a 14-a a Ligii a II-a, gazdele primesc vizita unei echipe puternice din toate punctele de vedere, Gloria Buzau. Meciul va avea loc vineri, 24 noiembrie, de la ora 14.30, și va fi televizat pe…

- CSC Dumbravița caștiga cu scorul de 2-0 meciul de acasa cu CSM Alexandria. Timișenii sunt la al cincilea succes in acest sezon, al doilea la rand fara gol primit, dupa victoria de la Dej (1-0), acumuleaza 18 puncte și urca pana pe locul 3. Trupa de la Padurea Verde a reusit o evolutie buna, incepand…