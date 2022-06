Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de COVID-19 este in creștere. Astfel, potrivit datelor din ultima saptamana, in Republica Moldova s-a inregistrat o creștere cu 85%. Mai exact in perioada 20 – 26 iunie, 465 de persoane au fost confirmate pozitiv, dupa efectuarea a 13.899 de teste. In ultima saptamana, patru persoane…

- Ministrul francez al Sanatații le recomanda oamenilor sa foloseasca masca de protecție atunci cand se afla in spațiile inchise, precum transportul in comun. Anunțul venit din partea oficialului francez are loc intr-un moment in care se inregistreaza o noua creștere a cazurilor de coronavirus. Franța…

- Romania a crescut de la o medie de 300 de cazuri COVID pe zi la 400, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „Germania inregistreaza 100.000 de cazuri pe zi, dar semnul bun este ca nevoia de servicii medicale spitalicești și mai ales de terapie intensiva a fost minimala in ciuda numarului mare…

- Dupa ce marti a spus ca un nou val de infectari cu noul coronavirus „este de asteptat”, ministrul Sanatatii din Germania, Karl Lauterbach, a recunoscut miercuri ca acest val a devenit o „realitate”.

- 491 de persoane infectate cu coronavirus in ultimele 24 de ore a aratat cel mai nou bilanț.La ora 13.00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat al infectarilor cu coronavirus, al deceselor și al pacienților internați la ATI.Cele 491 de noi infectari au fost depistate dupa efectuarea a 19.153…

- Un roman din doi s-a gandit sa emigreze dupa declanșarea razboiului din Ucraina, din 24 februarie. Germania, Franța și Marea Britanie ar fi primele țari unde romanii și-ar cauta un job nou. Conform unui sondaj realizat de platforma de recrutare BestJobs, de la declanșarea razboiului in Ucraina, 51%…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat luni seara ca Romania nu prevede expulzarea de cetateni rusi in perioada urmatoare. El a fost intrebat de un ziarist daca in Romania exista cetateni rusi care ar urma sa fie expulzati, asa cum au procedat mai multe tari europene. „Din informatiile pe care le avem pana…