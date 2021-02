Alarmant! În 7 zile județul Brașov nu mai are unde depozita gunoaiele! Brașovul se ala intr-o situație critica! Celula 3 de la gropa ecologica administrata de Fin-Eco este aproape plina. In acest context, gunoiul colectat din județul Brașov, dar și de pe Valea Prahovei, trebuie transportat in alte județe (asta daca vecinii vor fi de acord…). De cateva luni, Garda de Mediu Brașov a bombardat aproape saptamanal primariile pentru a le comunica faptul ca se va ajunge intr-o situație de blocaj. Problema cea mai mare este ca celula 4, deși a fost construita (s-a excavat, s-a instalat membrana impermeabila pentru a nu fi infestat solul) nu poate fi folosita, din cauza ca… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

