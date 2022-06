Lidl Romania retrage de pe piața semințe asupra carora exista suspiciunea ca ar fi contaminate cu Salmonella. Cei care au cumparat acest mix fiind sfatuiți sa-l returneze. Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a emis o alerta alimentara privind un mix de semințe ce ar putea conține Salmonella. Pericol cu alunele „Alesto Mix […] The post ALARMA pentru clientii Lidl Romania. Un produs cumparat de multi oameni, RETRAS. Sunt suspiciuni de Salmonella first appeared on Ziarul National .