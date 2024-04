Stiri pe aceeasi tema

- ”Producatorul GEKA recheama preventiv produsul ”Culinea Nuggets cu pui 500 g” cu termenul de valabilitate 03.02.2025, din lotul cu numarul ED03.02.2024 049502204845, cu suspiciune de prezenta Salmonella”, este anuntul postat pe site-ul ANSVSA. Salmonella poate declansa boli gastrointestinale severe.…

- Lidl a retras de la vanzare un produs contaminat cu patulina. Clientii nu au nevoie de bon fiscal pentru a-l returna. Smoothie cu fructe rosii, retras de la comercializare din magazinele Lidl , intrucat contine un ingredient contaminat cu patulina, iar aceasta dauneaza sanatatii si poate duce la greata,…