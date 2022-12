Alarma aeriana s-a facut auzita in intreaga Ucraina in prima zi de Craciun, mai multe zone fiind bombardate. Acțiuni similare au avut loc și in ajun, inregistrandu-se zeci de morți și raniți. Armata rusa continua sa bombardeze regiunile sudice și de frontiera – Sumy și Harkov – și nu iși abandoneaza intenția de a ataca in regiunile Lugansk și Donețk. In ajunul Craciunului ocupanții au ucis 17 ucraineni și au ranit peste 70 de civili conform datelor transmise duminica dimineața de administrațiilor militare regionale. Regiunea Lugansk Aparatorii ucraineni au respins atacurile ocupanților din zonele…