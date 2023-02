Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe alerte false privind presupuse atacuri aeriene au intrerupt miercuri dimineata emisia mai multor posturi de radio rusesti, autoritatile anuntand ulterior ca aceasta a fost opera unor hackeri, relateaza EFE si Ukrainska Pravda. ‘Atentie, atentie, amenintare de atac cu rachete!’, s-a auzit la…

- Dupa ce, in unele regiuni din Rusia, la radio, au fost raportate amenințari iminente cu un atac cu rachete, Ministerul pentru Situații de Urgența de la Moscova a transmis ca „informațiile sunt false” și sunt opera atacurilor unor hackeri, relateaza Kommersant.Alertele au fost auzite pe posturile de…

- Poliția Romana atrage atenția asupra unei campanii de fraude online, aflata in desfașurare și foarte raspandita in mai multe țari europene, comise da falși angajați ai unor banci. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- O alarma aeriana a fost declanșata joi dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, fiind semnalat un posibil un atac masiv cu rachete. Conform Natalia Gumenyuk, purtatoarea de cuvant a comandamentului operațional „Sud”, in dimineața zilei de 26 ianuarie a fost anunțata o alarma aeriana pe teritoriul tuturor…

- Luna decembrie este, fara doar și poate, luna cumparaturilor. In timp ce romanii iau cu asalt magazinele din toata țara, specialiștii de la ANPC trag un semnal de alarma important: Atenție la cadourile de Craciun pentru cei dragi! Pericolele la care ne expunem fara sa ne dam seama. ANPC, semnal de alarma…

- Decizia autoritaților locale din Belgorod de a crea „unitați de autoaparare” formate din locuitori ai acestei regiuni și a de continua saparea de tranșee nu este una strict de securitate, ci este una cu rolul de a insufla sentimente patriotice, a precizat Ministerul Apararii din Regatul Unit in actualizarea…

- Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, a anunțat, marți, decizia de a alcatui batalioane de autoaparare formate din locuitorii din aceasta zona de granița cu Ucraina, informeaza agenția rusa de presa Interfax . „Inca din primele zile de la declanșarea operațiunii militare speciale (n.r.…

- Rusia a lansat, luni, un nou baraj de rachete asupra Ucrainei, ceea ce a determinat populația sa se indrepte spre adaposturile din intreaga țara, in timp ce apararea aeriana a intrat in acțiune. Sirenele de raid aerian au rasunat in capitala Kiev și in intreaga țara, in ceea ce oficialii ucraineni au…