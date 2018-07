Alama, Nicole Cherry si Pacha Man lanseaza single-ul “S’agapao”

Vara, vibe-ul grecesc și producția romaneasca se completeaza perfect in S’agapao, cea mai noua piesa Alama feat. Nicole Cherry & Pacha Man. Piesa, compusa de Alama in mai puțin de 12 ore, a pus-o pe Nicole Cherry in ipostaza de a canta pentru prima data in limba greaca. „Vreau sa le mulțumesc celor doi artiști ca au avut incredere in acest proiect, aportul lor este enorm. Nicole m-a surprins cu dicția ei in greaca, deși era prima data cand rostea cuvinte grecești. De voce nu mai zic, e un talent innascut, un om de nota 10. Vreau sa le mulțumesc și baieților de la MediaPro Music și Loops Production…