Stiri pe aceeasi tema

- Ilustratul Alex Buretz a realizat o caricatura care reprezinta cele șase posturi de televiziune suspendate de CSE. Imaginea a fost distribuita pe Facebook și de Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba care a scris ca „televiziunile lui Șor merg dupa Русский военный корабль”.

- Pe termen scurt, Republica Moldova nu poate supraviețui fara ajutoarele externe, dar asta nu inseamna ca intenționam pur și simplu sa așteptam sa vina granturile. Declarația a fost facuta de ministrul Economiei de la Chișinau, Dumitru Alaiba, pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, a fost amendat de poliție. Intr-o postare pe Facebook, Alaiba reproduce discuția cu polițistul și recunoaște ca a fost amendat pentru ca nu a prezentat asigurarea. Ministrul indeamna conducatorii auto sa fie atenți in trafic. Dumitru Alaiba afirma ca a fost tras…

- Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, s-a ales cu o amenda dupa ce a fost oprit de poliția rutiera. Acesta avea asigurarea auto expirata. „Gura-casca de mine am uitat sa iau asigurarea expirata pe 6 decembrie. Ma iertați, o saptamana cam intensa”, a scris ministrul, pe Facebook.

- Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, a reacționat a presupusa „spargere” a contului sau de Telegram. Oficialul a scris pe pagina sa de Facebook ca nu considera necesar sa comentez operațiunile de dezinformare ale FSB-ului in țara noastra și ca niciodata nu folosește cuvintul “birfologie”, transmite…

- Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, a ajuns la spital in urma unui accident produs ieri. „Zilele urmatoare am mai multe evenimente publice planificate. Am decis sa nu anulez nimic, dar o sa fiu vazut puțin bandajat, lucru care, probabil, va trezi curiozitatea multora”, a scris Alaiba pe Facebook.

- Ministrul Economiei din Republica Moldova, Sergiu Gaibu, și-a dat demisia. Prim-ministrul, Natalia Gavrilița, a anunțat ca funcția vacanta va fi preluata de actualul deputat PAS, președinte al Comisiei economie, buget și finanțe, Dumitru Alaiba, transmite deschide.md. Fii la curent cu cele…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, s-a intalnit, joi, cu Ambasadorului Ucrainei in Romania, Igor Prokopchuk, caruia i-a promis ajutorul pentru reconstructia tarii, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…