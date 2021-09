Stiri pe aceeasi tema

- Forțele americane sunt în faza finala a plecarii din Kabul, mai sunt doar puțin peste 1.000 de civili de evacuat din aeroport înainte de retragerea soldaților, a declarat duminica un oficial occidental din domeniul securitații pentru Reuters. Noii conducatori ai țarii, talibanii,…

- Talibanii au luat vineri orașul Pul-e-Alam, capitala provinciei Logar, situat la doar 50 km sud de Kabul, potrivit lui Saeed Qaribullah Sadat, un consilier provincial, scrie AFP."Talibanii controleaza toate facilitațile guvernamentale din Pul-e-Alam (...) Acum au control 100%. În…

- Luptatorii talibani ar putea izola capitala Afganistanului, Kabul, in 30 de zile si sa cucereasca orasul in 90 de zile, a declarat un oficial american in domeniul apararii, citand serviciile de informatii ale Statelor Unite, in conditiile in care militantii talibani continua sa avanseze, transmite Reuters.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat astazi, 5 august 2021, Hotararea numarul 54 privind aprobarea listei tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat.CNSU a actualizat lista tarilor teritoriilor de risc epidemiologic ridicat; in zona rosie au intrat: Spania, Franta, Olanda,…

- Flora Duffy a reușit sa se impuna în proba feminina de triatlon de la Tokyo 2020, astfel ca a adus Insulelor Bermude prima medalie olimpica de aur olimpica din istoria țarii. Precipitatiile, provocate de sosirea deasupra capitalei japoneze a taifunului Nepartak, i-au obligat pe organizatori…

- Turneul feminin de tenis (tabloul de simplu) de la Jocurile Olimpice a ramas luni fara trei dintre favoritele importante, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek și Petra Kvitova parasind întrecerea de la Tokyo. Sabalenka (favorita 3) a cedat în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 7-6(3), în…

- Cehul Patrik Schick si portughezul Cristiano Ronaldo, cu cate trei goluri, conduc in clasamentul golgheterilor turneului final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), dupa meciurile desfasurate sambata, potrivit Agerpres. 3 goluri: Patrik Schick (Cehia), Cristiano Ronaldo…