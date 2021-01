Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul portughez preconizeaza posiblitatea de a cere ajutor international pentru a trimite pacienti cu COVID-19 in spitalele din alte tari ca urmare a aglomerarii propriilor centre medicale si a cresterii constante a numarului de spitalizari, relateaza Agerpres.

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu cel putin 1.685.785 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi masuri, noibilanturi, fapte marcante siultimele evolutiiale pandemiei la nivel mondial. VARIANTA DE SARS-COV-2 "SCAPATA DE SUB CONTROL" IN ANGLIA O noua tulpina a noului coronavirus descoperita in Regatul…

- Familiile angajaților din sistemul de sanatate care au decedat in urma contaminarii cu COVID-19 vor primi o indemnizație unica de deces in valoare de 100 de mii de lei. Guvernul a susțin amendamentul deputaților prin care se propune introducerea indemnizației unice in marime de 100 de mii de lei pentru…

- Medicul de terapie intensiva Radu Țincu, de la Spitalul Floreasca, spune ca, de la o zi la alta sistemul medical romanesc se apropie periculos de mult de limita la care nu va mai putea primi noi pacienți. Spitalul Sfantul Pantelimon trateaza cazuri de Covid-19 de doar o luna. Iar acum 10 zile anunța…

- Dupa Slovacia, și Austria anunța testarea in masa a populației. Austria se inspira din exemplul Slovaciei și va desfasura o campanie de testare pe scara larga a populației pentru COVID-19 dupa incheierea perioadei de carantina ce va incepe marti si va dura pana pe 6 decembrie inclusiv, a declarat cancelarul…

- Portugalia a devenit ultima tara europeana care a impus restrictii pe fondul celui de-al doilea val de coronavirus, scrie Euronews. Stirea vine la scurt timp dupa ce Universitatea Johns Hopkins din SUA a anuntat ca infectiile cu SARS-CoV-2 au depasit pragul de 50 de milioane la nivel mondial, potrivit…

- Ziarul Unirea RECORD de DECESE și pacienți la ATI: 120 de oameni au murit din cauza Covid-19 și 974 de persoane se afla in stare grava RECORD de DECESE și pacienți la ATI: 120 de oameni au murit din cauza Covid-19 și 974 de persoane se afla in stare grava. In intervalul 02.11.2020 (10:00) – 03.11.2020…

- Premierul Ludovic Orban are o explicatie pentru rata de mortalitate ridicata din cauza COVID-19. Este vorba de starea de sanatate a romanilor, care au si alte afectiuni.Potrivit premierului Ludovic Orban, o mare parte a persoanele care au decedat din cauza COVID-19 au fost in varsta si au avut si alte…