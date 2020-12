Autoritațile din Coreea de Sud au raportat, duminica, alte 1.030 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, un record ce arata dificultatile cu care se confrunta Seulul in stavilirea celui de-al treilea val al pandemiei, relateaza Agerpres.In lunileanterioare, Coreea de Sud a servit drept model in gestionarea crizei sanitare,in special datorita unei strategii foarte avansate de testari si monitorizare apersoanelor care au intrat in contact cu bolnavii de COVID-19, dar si a uneibune respectari a restrictiilor de distantare sociala.Insa aceastațara a fost surprinsa de numarul crescut de cazuri in…