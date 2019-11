Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Silvica Alba vrea sa achiziționeze servicii de paza in anul 2020 pentru sediul administrativ din Alba Iulia, depozitul de material lemnos din Cugir și atelierul de producție din Bistra. Valoarea totala estimata este de peste 83.000 de euro. Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a lansat recent…

- Primaria Comunei Comana a incheiat un contract de lucrari de constructii de cladiri pentru servicii sanitare. Denumirea completa a proiectului atribuit este extinderea si modernizarea Dispensarului Uman din localitatea Comana, judetul Constanta. Societatea care se va ocupa de lucrarile de constructii…

- Cea de-a 9 editie a Black Friday a debutat deja la unele magazine, insa punctul culminant va fi pe 15 noiembrie, ziua in care toti marii jucatori din piata, de la IT&C la fashion, home&deco, food, beauty, servicii etc. au anuntat campanii speciale in care reducerile de preturi vor merge pana la 80-90%, releva…

- In contextul imbatranirii populatiei si a provocarii reprezentata de ingrijirea unui numar mai mare de persoane varstnice, Guvernul Marii Britanii a anuntat sambata ca robotii conceputi pentru a oferi astfel de servicii ar putea fi solutia pentru asistenta sociala suplimentara, relateaza Xinhua. Guvernul…

- DNA informeaza ca, in perioada iulie-septembrie 2019, 59 inculpati au fost condamnati in dosare de coruptie, prin 23 hotarari judecatoresti definitive. Potrivit unui comunicat al DNA, printre cei condamnati se afla un presedinte consiliu judetean, un primar si un viceprimar de municipiu, un primar de…

- Primaria municipiului Constanta a organizat o licitatie pentru furnizare produse destinate igienizarii si curateniei in locuinta aferenta proiectului "Masuri integrate pentru o viata mai buna". Achizitia a fost atribuita la data de 30 septembrie 2019. Valoarea finala a contractului este de 241.488 lei,…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj reaminteste contribuabililor, persoane fizice si juridice, ca Ministerul Finantelor Publice urmareste dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne…

- La sfarsitul saptamanii trecute polițiștii din Ocna Mures au desfașurat o actiune cu efective marite, in Ocna Mures si in localitatile rurale arondate. Au fost verificate 49 de autovehicule si au fost legitimate 53 de persoane. Au fost aplicate amenzi in valoare de peste 9.000 de lei si au fost identificate…