Al patrulea transfer: HC Dobrogea Sud Constanta l-a achizitionat pe croatul Janko Kevic

- HC Dobrogea Sud Constanta a anuntat al patrulea transfer in aceasta pauza competitionala, dupa ce a ajuns la un acord cu croatul Janko Kevic (32 ani). Este al doilea sportiv din Croatia care a ajuns azi in handbalul romanesc, dupa pivotul Andrea Seric la SCM Craiova.

- Mai mulți pasageri au murit sau au fost raniți duminica, 8 iulie, dupa ce un tren de calatori a deraiat la granița Turciei cu Grecia, din cauza unui pod prabușit, potrivit CNN Turk. Astfel, cinci vagoane au iesit de pe sina, in zona de nord-vest a Turciei, dar deocamdata nu exista un bilant oficial…

- Consilierul municipal Vasile Gheorghe a fost ales, sambata, la Congresul Partidului Miscarea Populara, pe una dintre cele 14 functii de secretar executiv al acestei formatiuni politice. El a postat pe pagina sa oficiala de Facebook un text in care multumeste nu doar colegilor care l-au ales, ci si……

- Banca Centrala a Turciei a decis miercuri sa majoreze dobanda de politica monetara cu 300 de puncte de baza, in ideea de a pune capat scaderii cursului de schimb al lirei si a restabili increderea investitorilor, afectati de politica interventionista a presedintelui Tayyip Erdogan. Fara a…

- Campioana Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 27-25 (10-10, 23-23), dupa aruncarile de la 7 metri, joi, in Sala Concordia din Chiajna, in primul meci al finalei Ligii Nationale de handbal masculin. La finalul unui meci echilibrat, in care ambele echipe s-au aflat, pe rand,…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat astazi, in deplasare, primul meci din intalnirea cu Politehnica Timisoara pentru locul 5 in Liga Nationala.Oaspetii s au impus cu 23 22 12 11 si au prima sansa la situarea la final pe aceasta pozitie, avand in vedere ca urmatoarea partida…

- Zvonko Sundovski, noul antrenor al echipei HC Dobrogea Sud. Macedoneanul a semnat, joi, un contract cu clubul si revine la Constanta dupa trei ani. ”Este antrenorul cu care HCM a reusit cel mai bun sezon din istorie: eventul campionat – cupa, Supercupa Romaniei si Final Four-ul Cupei EHF de la Berlin.…

