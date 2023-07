Al-Nassr, acord cu Bayern Munchen pentru noul coleg al lui Cristiano Ronaldo

Stiri pe aceeasi tema

- Herbert Hainer, președintele lui Bayern Munchen, confirma ca nemții poarta discuții in legatura cu un posibil transfer al atacantului Sadio Mane. Acesta ar putea sa se alature lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, in liga profesionista saudita.

- Sadio Mane (31 de ani), locul 2 la „Balonul de Aur” in 2022, s-a ințeles cu Al-Nassr, clubul la care evolueaza și Cristiano Ronaldo. Bayern Munchen vrea 30 de milioane de euro in schimbul senegalezului, pe care-l platește cu 22 de milioane pe sezon. Bayern se desparte de Sadio Mane dupa numai un sezon.…

- Sadio Mane, care a avut o perioada dificila la Bayern Munchen, se afla in prezent in negocieri cu Al-Nassr, potrivit The Athletic. Exista posibilitatea ca fostul atacant de la Southampton sa se alature clubului din Arabia Saudita, la doar un an de la plec

- Portughezul Luis Castro a fost anuntat joi oficial ca noul antrenor al echipei saudite Al-Nassr, unde evolueaza compatriotul sau Cristiano Ronaldo, scrie EFE.Castro, in varsta de 61 de ani, a dezvaluit luna trecuta ca a primit o oferta din partea formatiei saudite, pentru un contract pe doi ani,…

- Atacantul lui Bayern, Sadio Mane, se afla in negocieri avansate cu gruparea saudita Al-Nassr. Postul Sky Germania susține ca probabilitatea ca atacantul in varsta de 31 de ani sa plece este de 85 la suta. Bavarezii cer in schimb 30 de milioane de euro. Continua goana cluburilor saudite dupa vedete europene.…

- Cristiano Ronaldo, in varsta de 38 de ani, s-a transferat la Al-Nassr la jumatatea sezonului actual, in perioada de mercato a iernii. CR7 a incheiat primul sau sezon in Arabia Saudita fara niciun trofeu colectiv, un eșec de proporții raportat la ambițiile superstarului portughez. Insa, chiar și in aceste…

- Antrenorul Mirel Radoi a fost demis de Al Tai, echipa de pe locul 7 din campionatul Arabiei Saudite. Anunțul gruparii saudite a venit la o zi dupa eșecul cu Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, scor 0-2. Radoi, demis dupa 4 luni Mirel Radoi o antrena pe Al Tai din ianuarie 2023. De atunci, fostul…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) nu s-ar fi acomodat deloc la Al-Nassr și ar renunța la salariul astronomic de 200 de milioane de euro ca sa se intoarca in Europa. Portughezul pastreaza o alta aparența in spațiul public. Joi, Ronaldo a publicat pe Instagram o imagine de la antrenamente cu descrierea „Ana…