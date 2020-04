Al doilea oraş ca mărime din Vanuatu, devastat de ciclonul Harold Luganville , al doilea oras ca marime din Vanuatu, a fost devastat in noaptea de luni spre marti de un puternic ciclon, insa avertizarile emise inainte de evacuarea populatiei le-au permis locuitorilor acestui arhipelag din Pacificul de Sud sa se protejeze, au anuntat marti reprezentantii unor organizatii umanitare, relateaza AFP.



Furtuna tropicala Harold, care a facut 27 de morti in Insulele Salomon saptamana trecuta, a crescut in intensitate si a devenit un ciclon de categoria 5 - cea mai inalta treapta de pe scara Saffir-Simpson - inainte de a se dezlantui asupra insulei Espiritu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

