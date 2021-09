Al doilea meci acasă, a doua înfrângere Activ Prahova Ploiesti – CSM Corona Brasov 22-24 (13-14) Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiesti a suferit cea de-a doua infrangere din actuala editie a Diviziei A, Seria A, ambele fiind inregistrate in partide disputate pe teren propriu, in Sala „Olimpia”, cu principale rivale la promovare. In primul meci, jucatoarele pregatite de Gheorghe Irimescu, Robert Comendant si Alina Dumitru au cedat cu fosta colega din prima divizie, CSM Galati, pentru ca, ieri, in etapa a treia, sa piarda duelul cu CSM Corona Brasov, care a ratat promovarea, in sezonul trecut, dupa turneul de baraj. Echipa… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

