- ASU Politehnica are incepand de astazi doi jucatori confirmati cu COVID-19. Dupa Mario Contra, colegul din linia mediana, Raul Vidrasan, a iesit de asemenea pozitiv. Initial testarea jucatorului de 21 de ani a fost neconcludenta, dar medicii au hotarat sa repete procedura din aceeasi proba. Vestea…

- Clubul de fotbal Universitatea Craiova a anuntat, sambata, pe Facebook, ca ultimele testari la coronavirus in cadrul sau au avut rezultate negative. ''Rezultatele COVID-19 venite astazi NEGATIVE in proportie de 100%. Ne pregatim pentru meciul cu Astra Giurgiu in formula completa'', a…

- Alb-violetii au primit rezultatele pentru restul de 18 teste pentru depistarea COVID-19 efectuate joi. Mario Contra a iesit pozitiv la un test separat. Astazi, ASU Politehnica a anuntat ca 17 membri au primit rezultatul negativ, dar inca nu a fost clarificata situatia mijlocasului Raul Vidrasan. Celalalt…

- Noul coronavirus afecteaza toate organele. Chiar și pacienții cu boli grave ar mai fi trait 20-30 de ani daca nu ar fi fost infectați cu noul coronavirus, a spus, la Digi24, profesorul de anatomopatologie Sabrina Zurac, directorul medical al spitalului Colentina, potrivit Mediafax.Sabrina…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus ca in Romania nu s-a incheiat primul val al pandemiei de coronavirus si ca este posibil sa transformam acest prim val intr-unul cu doua ”cocoase”, iar cea de-a doua sa fie mai violenta decat prima, in conditiile in care instinctul de conservare pare ca nu…

- Experții in sanatate din Coreea de Sud au anunțat ca țara trece prin al doilea val de coronavirus, deși numarul de noi infectari este mic, anunța BBC. Coreea de Sud a fost una dintre țarile care au acționat prompt și eficient in startul lui 2020, cand numarul de cazuri de infectați cu noul coronavirus…

- OMS a recunoscut ca este din ce in ce mai putin probabil un al doilea val de coronavirus. Posibilitatea continuarii pandemiei de Covid-19 este tot mai mult "eliminata" susțin reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sanatații.