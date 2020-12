Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Moldovan, antrenorul principal al Petrolului, a inceput partida importanta de astazi, de la Timișoara, de pe „Dan Paltinișanu”, cu ganduri clare de victorie! Cum altfel ar putea fi catalogat tehnicianul cata vreme a mizat pe doua varfuri de atac – culmea, ca și Dan Alexa de la… loja! – susținute…

- Polițiști din cadrul Sectiei 2 Craiova au fost sesizati de o femeie de 58 de ani, din localitate, ca, nepotul sau, Badoi Florin Ricardo Nixon, in varsta de 10 ani, a plecat voluntar ieri de la domiciliu și nu a mai revenit revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1.50 m, greutate aproximativ 40…

- Un pacient pozitiv la coronavirus care se simtea rau a fost descurajat de cadrele medicale cand a vrut sa fie internat pentru a fi evaluat de specialisti. Este vorba de un pacient in varsta, care a suferit de cancer si are mai multe comorbiditati. Dupa ce a fost plimbat de DSP si medici, intr-un final…

- Astazi, 26 octombrie 2020, la 24 de ore dupa eșecul dureros din derbiul de acasa cu FC U 1948 Craiova, scor: 0-1, clubul gazarilor a postat, pe propriul site oficial, un comunicat referitor la deciziile luate post-meci. Iata-l mai jos: Asociatia Clubul Sportiv Petrolul 52 Str. Stadionului, nr. 26, Ploiesti,…

- Petrolul a luat țara de-a curmezișul, cum se spune, ieri echipa plecand din Ploiești, pana la Bistrița Nasaud, pentru ca, astazi, sa se ”mute” pana la Baia Mare, de unde, maine, merge spre Comuna Recea, in imediata apropiere, pentru meciul cu formația nou-promovata in al doilea eșalon! Formație care,…

- La data de 8 octombrie a.c., in jurul orei 08:45 polițiști din cadrul Secției Nr. 3 de Poliție au fost sesizați de catre un barbat din Ploiești, cu privire la faptul ca la data de 7 octombrie a.c., numita OPRESCU CORNELIA de 62 de ani a plecat voluntar de la domiciliu, la o plimbare cu cațelul (un bichon…

- CS Mioveni a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marti, pe teren propriu, cu Turris-Oltul Turnu Magurele, in etapa a VI-a a Ligii a II-a.In minutul 86, Cioinac (Turris) a fost eliminat, dupa ce a primit al doilea cartonas galben. In urma acestui rezultat, Turris urca de…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor scoate la concurs 700 de posturi de agent in cadrul sectorului operativ, 665 pentru barbati si 35 pentru femei. Cele mai multe posturi, 47, sunt scoase la concurs la Penitenciarul Arad. Posturile pentru femei au fost scoase la concurs la penitenciarele Craiova,…