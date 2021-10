Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat joi, la deschiderea traficului rutier pe Pasajul Mogosoaia, ca meritul pentru finalizarea pasajului apartine „guvernarii liberale”. El nu a spus nimic despre contributia majora pe care a avut-o fostul ministru al Transporturilor, Catalin Drula. „PSD a avut acest proiect…

- Finalizarea Pasajului Mogosoaia asigura fluidizarea circulatiei pe Centura Nord a Capitalei. “Contractul incheiat cu SC STRABAG SRL pentru constructia Pasajului de la Mogosoaia este in valoare de 32.259.665,70 lei fara TVA. Executia lucrarilor a inceput in aprilie 2020 darea in trafic fiind realizata…

- Pasajul Mogoșoaia a fost inaugurat cu 6 luni inainte de termen, ca urmare a discuțiilor fostului ministru al Transporturilor, Catalin Drula, cu Compania de Drumuri și constructorul austriac, afirma deputatul USR PLUS, Bogdan Rodeanu, anunța Mediafax. „In claxoane de protest, Florin Cițu a…

- Traficul rutier pe pasajul Mogoșoaia, pe centura București, peste DN1A se va deschide astazi dupa ora 15.00.Obiectivul de investiții „Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A” este situat pe Centura București, intre km 66+540 – km 67+340, și include rampa de urcare (km 66+580 – km 66+810), rampa…

- ”Maine se deschide circulatia pe pasajul Mogosoaia. E unul dintre proiectele pe care le-am asumat si pentru care m-am luptat sa ajunga la final in 2021. Ma bucur ca antreprenorul austriac si-a tinut promisiunea de a finaliza proiectul anticipat si il felicit pe aceasta cale”, a scris, miercuri, pe AFcebook,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta lansarea licitatiei pentru drumul ce face legatura intre uzina Ford si DX12 Craiova-Pitesti, ofertele putand fi depuse pana pe 8 septembrie 2021. "Drumul de legatura dintre uzina si DX12 Craiova-Pitesti: licitatie lansata! Inca o veste imbucuratoare…

- Una dintre cele mai așteptate lucrari de infrastructura din jurul Capitalei, pasajul de la Domnești, risca sa ramana, pentru moment, fara constructorul principal. Firma de construcții care a caștigat licitația a dat faliment, iar Compania de Drumuri cauta soluții .