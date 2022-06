Al cincilea zbor spațial cu echipaj uman al Blue Origin, efectuat cu succes Racheta New Shepard de la Blue Origin a transportat cu succes alti sase turisti spatiali, sambata, in cadrul unui zbor de zece minute care a marcat al cincilea succes pentru o astfel de misiune a companiei lui Jeff Bezos, informeaza AFP. Lansarea a fost amanata in mai dupa ce unul dintre sistemele de rezerva ale rachetei New Shepard nu functiona conform asteptarilor. Decolarea a avut loc din vestul statului american Texas la ora locala 08:26 (01:26 GMT). Dupa un zbor de zece minute, capsula care ii transporta pe cei sase pasageri a aterizat lin pe o campie vasta si arida, scaldata de lumina soarelui.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

