- Sonda Al-Amal a Emiratelor Arabe Unite, denumita Espoir in franceza si Hope in engleza, a trimis prima sa imagine de pe Marte, la cateva zile de la intrarea cu succes pe orbita Planetei Rosii, a anuntat duminica agentia spatiala a EAU, citata de AFP. "Misiunea Marte a Emiratelor a captat imaginea celui…

- Sonda Al-Amal (Speranta), din cadrul misiunii lansate spre Marte de Emiratele Arabe Unite (EAU) s-a plasat cu succes, marti, pe orbita stabilita in jurul Planetei Rosii, reusita ce coincide cu aniversarea a 50 de ani de la infiintarea acestei uniuni statale arabe. Aceasta misiune a fost lansata de la…

- Sonda Hope, lansata in cadrul primei misiuni arabe interplanetare, urmeaza sa se plaseze marti pe o orbita a planetei Marte, o etapa critica a calatoriei sale, ce are obiectivul de a descifra secretele timpului si ale "Planetei Rosii", informeaza AFP, potrivit Agerpres. Sonda "Al-Amal" (denumita…

- Emiratele Arabe Unite spune ca va oferi cetațenia rezidenților straini, daca aduc plus valoare statului din Golf, relateaza BBC. Vicepreședintele Emiratelor, șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a spus ca printre cei eligibili vor fi incluși investitorii, doctorii, inginerii și artiștii. Ei…

- Emiratele Arabe Unite au aprobat miercuri vaccinul impotriva noului coronavirus produs de gigantul farmaceutic chinez Sinopharm, precizand ca este eficace in proportie de 86%, pe baza rezultatelor din faza a treia a testarii, informeaza AFP. Ministerul Sanatatii „a anuntat inregistrarea oficiala” a…