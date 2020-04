Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce numarul cazurilor de COVID-19 creste in Republica Moldova de la o zi la alta, iar autoritatile someaza cetatenii sa nu iasa din casa decat in situatii de stricta necesitate, presedintele Igor Dodon a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a iesit cu familia la plimbare. Seful statului a…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat miercuri ca tara sa isi mentine deschise frontierele cu Europa pentru a permite trecerea migrantilor pana cand va obtine un raspuns 'concret' al Uniunii Europene la cerintele sale, relateaza AFP. "Ne mentinem masurile aflate in prezent in vigoare…

- Comisia Europeana (CE) a cerut luni Turciei sa indeparteze migrantii prezenti la frontiera turco-greaca drept o conditie prealabila acordarii oricarui ajutor suplimentar Guvernului de la Ankara in criza siriana, relateaza Reuters.Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan era asteptat luni la…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizeaza asupra riscului unei confruntari intre fortele turce si ruse in Siria si ii indeamna pe europeni sa ajute la solutionarea conflictului, relateaza AFP. "Asistam la confruntari intre regimul sirian si fortele turce, ca sa nu mai vorbim despre…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE. 'Drepturile noastre in Marea Egee si…

- O parte din banii din creditul promis de autoritațile Federației Ruse Republicii Moldova ar putea sa ajunga in Republica Moldova fie la finele lunii februarie, fie la inceputul lunii martie. Promisiunea a fost facuta de președintele țarii Igor Dodon, la emisiunea „Moldova în…

- In data de 21 decembrie, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Securitate al tarii. Pe ordinea de zi se vor afla crimele de rezonanta din ultima perioada, care au zguduit tara.Anuntul a fost facut de catre presedintele Igor Dodon pe pagina lui de Facebook.

- Igor Grigoriev, fostul coleg de facultate al lui Igor Dodon, pe care șeful statului l-a acuzat ca ar fi pus la dispoziția presei pozele pe care președintele le-a facut în vacanțele sale de lux, a anunțat ca nu are nicio legatura cu asta și ca a parasit Republica Moldova. Grigoriev…